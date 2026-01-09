Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Carports

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Königsberger Straße, Freitag, 09.01.2026, 00.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Freitag gegen 00.40 Uhr geriet ein Carport in der Königsberger Straße in Nörten-Hardenberg in Brand. Der Geschädigte entsorgte am frühen Donnerstagmorgen kalte Asche in einer der Mülltonne, welche sich unter dem Carport befand. Möglicherweise entzündete sich die Asche, wodurch der Inhalt Mülltonne in Brand geriet. Das Feuer griff auf weitere Mülltonnen über und anschließend auf den Carport.

Die Ermittlungen bezüglich möglich anderer Brandursachen laufen.

Auch ein unter dem Carport befindlicher Pkw wurde durch die Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell