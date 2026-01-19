Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B27, Lkrs SBK) Gelenkbus gerät während der Fahrt in Brand - Straße gesperrt

Donaueschingen (ots)

Am Sonntagabend, 18.01.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27, zwischen der Anschlussstelle Donaueschingen Mitte und Donaueschingen Nord (Fahrtrichtung Bad Dürrheim) zu einem Brand eines Gelenkbusses Mercedes-Benz. Der Fahrer sah plötzlich mehrere Kontrollleuchten im Cockpit aufleuchteten. Zeitgleich bemerkte er eine Rauchentwicklung im Heck des Busses. Geistesgegenwärtig hielt der Lenker des Busses am Fahrbahnrand an und versuchte zunächst vergebens mittels eines Handfeuerlöschers den Brand im Motorraum zu löschen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Donaueschingen stand der hintere Teil des Gelenkbusses bereits in Vollbrand. Der Fahrer war allein im Bus unterwegs, so dass niemand verletzt wurde. Am Bus entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Die Feuerwehr Donaueschingen war mit drei Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Vorsorglich wurde außerdem ein Rettungswagen an die Örtlichkeit beordert. Verkehrslenkende Maßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei Hüfingen gewährleistet. Für die Bergung des Busses musste die B27 zwischen den oben benannten Anschlussstellen komplett gesperrt werden. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell