Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht für die Feuerwehr Pforzheim

Pforzheim (ots)

Der Jahreswechsel 2025/2026 war für die Feuerwehr Pforzheim eine durchschnittliche Silvesternacht. Die Feuerwehr Pforzheim wurde zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr zu 22 Feuerwehreinsätzen alarmiert. Im Enzkreis kam es zu 17 Einsätzen.

Durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk bzw. vermutliche Brandstiftung kam es zu zahlreichen Kleinbränden im Stadtgebiet, überwiegend handelte es sich hierbei um brennende Müllbehälter, Heckenbrände und brennender Unrat im Freien.

Bereits vor Mitternacht geriet aus unbekannter Ursache ein PKW in Brand.

Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr im Innenstadtbereich zu zwei Balkonbränden ausrücken. Durch Feuerwerksraketen waren auf den Balkonen gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Die Brände konnten schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Des Weiteren kam es zur Auslösung von zwei Brandmeldeanlagen. Die Ursache war hier Feinstaub / Rauch von Feuerwerkskörpern, der in die Gebäude gezogen war und dort die empfindlichen Rauchmelder auslöste. Schäden an den Gebäuden anstatt keiner.

Die Integrierte Leitstelle Pforzheim-Enzkreis disponierte 78 Rettungsdiensteinsätze in Pforzheim und dem Enzkreis. Darunter waren zahlreiche alkoholbedingte Einsätze sowie zwei Verletzungen durch Feuerwerkskörper.

Dankenswerterweise wurden in diesem Jahr keine Angriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr Pforzheim ausgeübt.

Auf der Hauptfeuerwache waren in der Silvesternacht zusätzliche Kräfte im Dienst. In Ergänzung zu den beiden Löschzügen auf der Hauptfeuerwache waren alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr in Bereitschaft. Auch in der Integrierten Leitstelle Pforzheim-Enzkreis war mehr Personal im Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

