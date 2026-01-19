Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) BMW beschädigt - Zeugenaufruf (18.01.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zweitraum von, 0:30 Uhr bis 5:30 Uhr, hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkplatz des "Le Prom" beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein-, oder Ausparken einen weißen BMW. Ohne den Schaden zu melden, fuhr er einfach davon und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei in Schwenningen bittet um Hinweise zur Unfallflucht die, unter der Nummer 07720 / 85000, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell