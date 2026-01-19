PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) BMW beschädigt - Zeugenaufruf (18.01.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zweitraum von, 0:30 Uhr bis 5:30 Uhr, hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkplatz des "Le Prom" beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein-, oder Ausparken einen weißen BMW. Ohne den Schaden zu melden, fuhr er einfach davon und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei in Schwenningen bittet um Hinweise zur Unfallflucht die, unter der Nummer 07720 / 85000, gemeldet werden können.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

