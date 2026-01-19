PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert Leichtverletzten (17.0.2026)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Zwischen Triberg und St. Georgen hat sich am Samstag ein Unfall mit einer leichtverletzten Person ereignet. Wegen eines Hindernisses auf der Straße musste ein Autofahrer, gegen 12:30 Uhr, anhalten um es zu beseitigen. Hierzu hielt er sein Auto an. Im Folgeverkehr übersah eine 39-järhgie Mercedes-Fahrerin einen vor ihr haltenden VW und stieß mit ihm zusammen. Dessen 67-Fahrer verletzte sich durch die Kollision leicht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
