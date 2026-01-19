POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert Leichtverletzten (17.0.2026)
St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)
Zwischen Triberg und St. Georgen hat sich am Samstag ein Unfall mit einer leichtverletzten Person ereignet. Wegen eines Hindernisses auf der Straße musste ein Autofahrer, gegen 12:30 Uhr, anhalten um es zu beseitigen. Hierzu hielt er sein Auto an. Im Folgeverkehr übersah eine 39-järhgie Mercedes-Fahrerin einen vor ihr haltenden VW und stieß mit ihm zusammen. Dessen 67-Fahrer verletzte sich durch die Kollision leicht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.
