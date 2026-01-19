Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem MediaMarkt Parkplatz - schwarzen BMW angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (15.01.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäfts in der Schneckenburgstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr streifte ein Unbekannter den am MediaMarkt geparkten schwarzen BMW und fuhr anschließend einfach davon, ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

