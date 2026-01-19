PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Schaufensterscheibe eines Discounters in der Robert-Gerwig-Straße eingeschlagen (16./17.01.2026)

Radolfzell (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte die Schaufensterscheibe des Norma in der Robert-Gerwig-Straße eingeschlagen und dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren