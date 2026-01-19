POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Schaufensterscheibe eines Discounters in der Robert-Gerwig-Straße eingeschlagen (16./17.01.2026)
Radolfzell (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte die Schaufensterscheibe des Norma in der Robert-Gerwig-Straße eingeschlagen und dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht.
Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.
