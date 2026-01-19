POL-KN: (Sulz am Neckar, A 81 /Lkr. Rottweil) Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt 45-jährigen Lastwagenfahrer mit 1,8 Promille (18.01.2026)
Sulz am Neckar (ots)
Am Sonntagvormittag hat die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil einen deutlich alkoholisierten Lastwagenfahrer gestoppt. Der Sattelzug fuhr mit geöffneter Heckklappe auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart.
Gegen 10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Lastzug auf einem Rastplatz bei Sulz am Neckar und stellten schnell Anhaltspunkte für einen alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 1,8 Promille. Der 45-Jährige musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.
