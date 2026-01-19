PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A 81 /Lkr. Rottweil) Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt 45-jährigen Lastwagenfahrer mit 1,8 Promille (18.01.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Am Sonntagvormittag hat die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil einen deutlich alkoholisierten Lastwagenfahrer gestoppt. Der Sattelzug fuhr mit geöffneter Heckklappe auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart.

Gegen 10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Lastzug auf einem Rastplatz bei Sulz am Neckar und stellten schnell Anhaltspunkte für einen alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 1,8 Promille. Der 45-Jährige musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Kai Fülöp / Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren