Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81

Lkr. Rottweil) Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt 55-jährigen Autofahrer mit 1,7 Promille und ohne Führerschein (18.01.2026)

Dietingen (ots)

Am Sonntagabend hat die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil einen deutlich alkoholisierten 55-jährigen Autofahrer gestoppt. Gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Renault auf der Autobahn 81 in Richtung Singen und stellten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigt den Verdacht mit etwa 1,7 Promille. Zudem war der 55-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell