PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81
Lkr. Rottweil) Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt 55-jährigen Autofahrer mit 1,7 Promille und ohne Führerschein (18.01.2026)

Dietingen (ots)

Am Sonntagabend hat die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil einen deutlich alkoholisierten 55-jährigen Autofahrer gestoppt. Gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Renault auf der Autobahn 81 in Richtung Singen und stellten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigt den Verdacht mit etwa 1,7 Promille. Zudem war der 55-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Rückfragen bitte an:

Kai Fülöp / Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren