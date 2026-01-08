Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rauchen und Tanken - eine brandgefährliche Rechnung

Oberhausen (ots)

Warum Rauchen nicht nur der Gesundheit schadet, sondern auch dem eigenen Eigentum, zeigte sich am Mittwochabend (07.01.) in Oberhausen besonders eindrucksvoll.

Gegen 19:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in der Nähe des Aqua-Parks an der Heinz-Schleußer-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Pkw bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte zu diesem Zeitpunkt schon mit den Löscharbeiten begonnen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte eine Person Treibstoff aus einem Kanister in den Tank des Fahrzeugs nachfüllen. Dabei gelangte offenbar auch Kraftstoff neben und vor das Auto. Währenddessen zündete eine weitere anwesende Person eine Zigarette an! Mit folgenschweren Konsequenzen: Das Fahrzeug fing kurz darauf Feuer. Der Mercedes mit polnischem Kennzeichen brannte vollständig aus und erlitt einen Totalschaden. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs wurden unter anderem ein Benzinkanister sowie Zigarettenschachteln aufgefunden.

Bei dem Brand erlitten ein 38-Jähriger und eine 29-Jährige Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

