POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche zum Jahreswechsel (29.12.-04.01.) wurden in Oberhausen insgesamt 17 Wohnungseinbrüche bei der Polizei angezeigt.

Im Stadtteil Tackenberg kam es in einem Fall zu einem Einbruch in eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter hebelten die Balkontür auf und beschädigten diese. Der Mieter befand sich über den Jahreswechsel im Urlaub und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass die Wohnung komplett durchwühlt worden war. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld sowie eine Uhr. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Lassen Sie sich kostenlos beraten: Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Oberhausen informiert Sie unverbindlich, wie Sie ihr Zuhause besser schützen können.

