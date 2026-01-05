Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Glätteunfall mit Totalschaden in Oberhausen

Am späten Sonntagabend (04.01.) kam ein BMW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Fahrzeugen und prallte anschließend gegen eine Hauswand.

Gegen 23:25 Uhr beabsichtigte der 20-jährige Fahrer eines BMW, im Kreuzungsbereich Lothringer Straße / Grenzstraße abzubiegen. Wahrscheinlich aufgrund witterungsbedingter Fahrbahnglätte verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Auf einem neben der Fahrbahn gelegenen Parkplatz stieß der BMW zunächst gegen einen Pöller und anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Danach prallte der BMW gegen eine Hauswand und kam dort zum Stillstand.

Durch den Unfall wurden die geparkten Fahrzeuge sowie der Pöller und die Hauswand beschädigt.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, der 19-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkohol- sowie Drogentest beim Fahrer verliefen negativ. Der BMW wurde erheblich durch den Unfall beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen.

Hinweise der Polizei Oberhausen:

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den Witterungs- und Straßenverhältnissen an - besonders jetzt im Winter.

Rechnen Sie insbesondere bei winterlichen Temperaturen jederzeit mit glatten Fahrbahnen - auch innerorts.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug wintertauglich ist (z. B. geeignete Bereifung).

Erhöhen Sie bei schlechten Witterungsbedingungen den Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmenden.

