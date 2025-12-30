Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (22.12.-28.12.) sind insgesamt 18 Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden.

In einem Fall gelangte ein Täter über die Balkontür in eine Wohnung in Schmachtendorf. Hierbei durchwühlte er Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend mit der Beute.

Bitte berücksichtigen Sie deshalb folgende Tipps:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen (auch nur kurz), schließen Sie unbedingt Ihre Wohnungstür richtig ab.

- Verschließen Sie auch immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

- Achten Sie auf unbekannte Personen in Ihrem Hausflur oder auf dem Nachbargrundstück.

- Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, informieren Sie bitte so schnell wie möglich die Polizei!

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Informieren Sie sich kostenfrei beim technischen Sicherheitsberater der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer: 0208-826-4511.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell