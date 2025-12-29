Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: E-Scooter-Fahrer (15) angefahren - Scooter frisiert, Kennzeichen entwendet

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmittag (28.12.) kam es an der Tannenbergstraße/Rossaintstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Hierbei verletzte sich der 15-jährige Scooter-Fahrer schwer. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung diverse Unstimmigkeiten an dem E-Scooter fest, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall etwa gegen 12:13 Uhr. Kurz zuvor befuhr der 15-jährige Unfallbeteiligte mit einem E-Scooter die Tannenbergstraße in Fahrtrichtung Mülheimer Straße, als zeitgleich ein 46-Jähriger mit seinem Ford aus der Rossaintstraße auf die Tannenbergstraße einbiegen wollte. Hier kam es dann im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 15-Jährige fiel durch den Zusammenstoß von seinem Fahrzeug zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallursache wird nun durch das Verkehrskommissariat ermittelt.

Auch ermittelt wird nun gegen den 15-Jährigen: Das Kennzeichen, das er der Streifenwagenbesatzung auf Nachfrage übergab, war entwendet. Ferner erhärtete sich vor Ort der Verdacht, dass der E-Scooter so stark frisiert wurde, dass er etwa die dreifache Geschwindigkeit erreichen konnte als erlaubt. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren ohne Pflichtversicherung eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

