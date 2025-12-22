Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen - Pkw landet im Vorgarten

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Samstagnacht (20.12.) stießen im Kreuzungsbereich Rosenstraße/Ulmenstraße zwei Fahrzeuge zusammen.

Gegen 01:33 Uhr war eine 54-jährige Frau in ihrem Renault Twingo auf der Rosenstraße unterwegs, während ein 22-jähriger Mercedesfahrer zeitgleich die Ulmenstraße in Fahrtrichtung Westmarkstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich verunfallten beide Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache.

Der Renault Twingo durchbrach nach dem Zusammenstoß den Holzzaun eines Vorgartens, in dem er schließlich zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte der Feuerwehr Oberhausen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell