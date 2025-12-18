Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (18.12.), gegen 02:45 Uhr, kam es auf der Weseler Straße in Höhe des Bahnübergangs zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Pkw unter anderem einen Stromkasten, ein Verkehrszeichen sowie einen Laternenmast und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten lag der beschädigte Laternenmast quer über der Fahrbahn und blockierte die Weiterfahrt vollständig.

Am Unfallort wurden diverse Fahrzeugteile des flüchtigen Pkw aufgefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes-Benz GLC 63 AMG. Das Fahrzeug dürfte im Bereich der rechten Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein. Zudem ist davon auszugehen, dass der Pkw eine größere Menge Motoröl verloren hat.

Das Verkehrskommissariat in Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise - 0208/8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Gesucht werden insbesondere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder einen entsprechend beschädigten schwarzen Mercedes Benz GLC 63 AMG gesehen haben - insbesondere im öffentlichen Verkehrsraum, auf Parkplätzen oder bei Werkstätten.

