Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Räuberischer Diebstahl - Aufmerksames Personal sperrt Tatverdächtige ein

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (17.12.) kam es um 18:00 Uhr in einem Discounter auf der Bebelstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei konnte die Tatverdächtige antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich die 39-jährige Tatverdächtige (Staatsangehörigkeit lt. Meldesystem: deutsch) zunächst im Verkaufsbereich des Geschäfts aufhielt. Hier begann sie nun damit, ihre Tasche mit diversen Artikeln im Wert von ca. 90,00 Euro zu füllen. Anschließend passierte sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen und in der Hoffnung, hierbei unentdeckt zu bleiben. Zwei aufmerksame Mitarbeiterinnen bemerkten die Tat allerdings und versuchten, die 39-Jährige aufzuhalten. Die wiederum griff die beiden Zeuginnen nun an, schubste und würgte sie. Die 26- und 53-Jährige ließen sich davon jedoch nicht beirren und sperrten die Tatverdächtige auf ihrem weiteren Fluchtweg in der Schleuse des Ladens ein. Hier wurde die Oberhausenerin dann durch die herbeieilenden Streifenwagenbesatzungen mit Handfesseln in Empfang genommen.

Abschließend wurde sie vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird sie am 18.12. einem Haftrichter vorgeführt. Die einschlägig Polizeibekannte erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

