Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden/Wohra - Einbrecher in Lagerhalle stehlen Werkzeuge

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (19. April) bis Sonntagmorgen (20. April) entwendeten unbekannte Täter mehrere Werkzeuge und Maschinen aus einer Lagerhalle in Gemünden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hatten ein Schloss zu einem Tor aufgebrochen und gelangten so in die Lagerhalle in der Wohraer Straße, in der ein Firma für Garten- und Landschaftsbau Arbeitsgeräte gelagert hat. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge wie Motorflex, Hochdruckreiniger, Erdbohrgerät und Handkreissäge. Der Wert des Diebsgutes ist noch unklar, dürfte sich aber im unteren vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell