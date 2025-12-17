PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (8. bis 14. Dezember 2025) sind in Oberhausen insgesamt 14 Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Sterkrade hebelten die Einbrecher das Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten anschließend die Zimmer nach Beute. Anschließend flüchteten sie unbemerkt.

Nutzen Sie die Expertise unseres Technischen Sicherheitsberaters! Er unterstützt Sie in allen Fragen der Sicherheit Ihrer Vier Wände und kommt auch gern persönlich vorbei, um sich mögliche kritische Punkte bei Fenster und Türen anzuschauen und Sie zu beraten. Und das natürlich für Sie kostenfrei!

Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208-826-4511!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren