POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

In der vergangenen Woche (8. bis 14. Dezember 2025) sind in Oberhausen insgesamt 14 Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Sterkrade hebelten die Einbrecher das Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten anschließend die Zimmer nach Beute. Anschließend flüchteten sie unbemerkt.

Nutzen Sie die Expertise unseres Technischen Sicherheitsberaters! Er unterstützt Sie in allen Fragen der Sicherheit Ihrer Vier Wände und kommt auch gern persönlich vorbei, um sich mögliche kritische Punkte bei Fenster und Türen anzuschauen und Sie zu beraten. Und das natürlich für Sie kostenfrei!

Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208-826-4511!

