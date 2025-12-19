PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (18.12.), gegen 12:30 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen zu einem Verkehrsunfall im Wendehammer der Centroallee am Luise-Albertz-Platz gerufen.

Ein 61-jähriger Motorradfahrer verlor beim Verlassen des Wendehammers nach aktuellem Ermittlungsstand die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach Zeugenaussagen beschleunigte der Mann sein Motorrad stark, woraufhin das Hinterrad ausbrach. In der Folge stürzte der Fahrer und rutsche etwa 15 Meter über die Fahrbahn.

Der Motorradfahrer wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung jedoch noch am selben Tag wieder verlassen.

Der Öltank des Krads wurde bei dem Unfall aufgerissen und insgesamt entstand erheblicher Sachschaden an dem Motorrad. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

