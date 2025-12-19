Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Flucht nach Diebstahl scheitert - 23-Jährige festgenommen

Oberhausen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (18.12.) kam es gegen 14:35 Uhr im Westfield Centro zu einem räuberischen Diebstahl. Eine 23-jährige Frau hielt sich in einer Parfümerie auf und entwendete mehrere Parfümflaschen, die sie in ihrer Einkaufstasche verstaute. Der Gesamtwert der Ware belief sich auf 578,00 Euro.

Der Vorfall wurde von einem aufmerksamen Ladendetektiv über die Videoüberwachung beobachtet. Nachdem die Tatverdächtige das Geschäft verlassen hatte, wurde sie von ihm angesprochen. Da sie auf die Ansprache nicht reagierte, hielt der Mitarbeiter sie am Arm fest. In der Folge begann die 23-Jährige (Staatsangehörigkeit: rumänisch) laut zu schreien und versuchte, sich durch Schubsen zu befreien. Sie leistete erheblichen Widerstand, sodass beide Beteiligte zu Boden stürzten. Der Tatverdächtigen gelang anschließend die Flucht - ohne Diebesgut. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt.

Mittlerweile waren zahlreiche Streifenwagen am Westfield Centro eingetroffen und konnten die Frau im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festnehmen. Diese wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Am heutigen Tag wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg entlassen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell