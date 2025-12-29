POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

In der Woche vom 15. bis zum 21. Dezember 2025 sind in Oberhausen insgesamt 15 Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall gelangten die Täter über eine Bank an das Schlafzimmerfenster einer Wohnung in Lirich. Sie hebelten dieses auf, betraten die Wohnung und durchsuchten alle Räume nach Beute.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger das kostenlose Beratungsgespräch mit dem Technischen Sicherheitsberater der Polizei zu nutzen und sich über zusätzliche Sicherungen an Fenster und Türen zu informieren.

