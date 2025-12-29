PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 15. bis zum 21. Dezember 2025 sind in Oberhausen insgesamt 15 Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall gelangten die Täter über eine Bank an das Schlafzimmerfenster einer Wohnung in Lirich. Sie hebelten dieses auf, betraten die Wohnung und durchsuchten alle Räume nach Beute.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger das kostenlose Beratungsgespräch mit dem Technischen Sicherheitsberater der Polizei zu nutzen und sich über zusätzliche Sicherungen an Fenster und Türen zu informieren.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren