POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen
Ein Dokument
Oberhausen (ots)
In der Woche vom 15. bis zum 21. Dezember 2025 sind in Oberhausen insgesamt 15 Wohnungseinbrüche angezeigt worden.
In einem Fall gelangten die Täter über eine Bank an das Schlafzimmerfenster einer Wohnung in Lirich. Sie hebelten dieses auf, betraten die Wohnung und durchsuchten alle Räume nach Beute.
Die Polizei appelliert deshalb an alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger das kostenlose Beratungsgespräch mit dem Technischen Sicherheitsberater der Polizei zu nutzen und sich über zusätzliche Sicherungen an Fenster und Türen zu informieren.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw
Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell