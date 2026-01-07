Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 14-Jähriger nach Spritztour durch Oberhausen und Essen lokalisiert

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (07.01.) fiel Polizisten gegen 01:45 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf, das ohne eingeschaltete Beleuchtung die Essener Straße in Oberhausen befuhr. Nachdem die Einsatzkräfte Anhaltezeichen gaben, verringerte der offenbar sehr junge Fahrer zunächst seine Geschwindigkeit, beschleunigte dann jedoch plötzlich und flüchtete in Richtung Osterfelder Straße - weiterhin ohne Beleuchtung.

Mehrere Streifenwagen nahmen umgehend die Fahndung im Nahbereich auf. Parallel dazu führten Polizisten erste Ermittlungen an der Halteranschrift in Oberhausen durch. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei dem Flüchtigen um einen 14-Jährigen handelt, der zuvor den Fahrzeugschlüssel seiner Eltern entwendet hatte.

Ein entscheidender Hinweis für die Fahndung kam schließlich über die Ortungsfunktion seines Smartphones. Der Jugendliche hatte seinen Live-Standort dauerhaft mit einem Verwandten geteilt und konnte so zeitnah in Essen-Frintrop lokalisiert und angetroffen werden.

Der Beschuldigte sowie seine ebenfalls minderjährige Beifahrerin wurden zu einer Polizeiwache gebracht und später von einem Elternteil abgeholt. Neben der Fertigung einer Strafanzeige erstellten die Polizisten zudem einen Bericht für das zuständige Straßenverkehrsamt.

