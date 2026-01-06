Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autofahrt unter Drogeneinfluss endet mit vorläufiger Festnahme und überraschendem Fund

Am Montag (05.01.), gegen 11:40 Uhr, kontrollierten Polizisten den Fahrer eines grauen Audis auf der Friedrich-Karl-Straße in Oberhausen.

Trotz der Versicherung des 31-Jährigen (Staatsangehörigkeit laut Meldesystem: bulgarisch), keine Betäubungsmittel konsumiert zu haben, schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain an. Selbst nach diesem Ergebnis gab der Fahrzeugführer an, dass der Test nicht stimmt. Der Mann beteuerte, vor Jahren das letzte Mal etwas genommen zu haben, aktuell aber ganz sicher nicht.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten jedoch eine Kaugummi-Verpackung mit Kokain, eine hohe Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie ein Einhandmesser und zwei Handys - alles Gegenstände, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten.

Auf die Gegenstände angesprochen, bejahte der Fahrzeugführer den Besitz des Kokains, blieb aber bei der Aussage, keine Drogen zu sich genommen zu haben. Dass er mit den Betäubungsmitteln handele, stimme auch nicht - er habe die Sachen schließlich einfach im Auto vergessen. Was man scheinbar so dabei hat im Straßenverkehr...

Nach der Sicherstellung aller Beweismittel und nach der Entnahme einer Blutprobe, wurde der 31-Jährige vorläufig festgenommen.

