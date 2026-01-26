Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Raub mit Schusswaffe in Wettbüro - Unbekannter flüchtet mit Tatbeute - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 25. Januar 2026, 19:30 Uhr

Nach einem Raub mit einer Schusswaffe gestern Abend in einem Wettbüro in Unterbilk sucht die Düsseldorfer Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen Angestellten mit einer Waffe bedroht und die Öffnung der Kasse gefordert. Er flüchtete anschließend mit der Tatbeute.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Angestellte eines Wettbüros auf der Bilker Allee hinter dem Tresen, als gegen 19:30 Uhr plötzlich eine vermummte männliche Person das Geschäft betrat. Der Unbekannte richtete eine schwarze Schusswaffe gegen ihn und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Der Mitarbeiter kam der Forderung nach, woraufhin der maskierte Mann das Geld aus der Kasse nahm und zu Fuß in Richtung Bilker Kirche floh. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung lief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet, trug eine Mütze und einen Schal vor dem Gesicht.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell