POL-D: Altstadt - Schlägerei unter mehreren Beteiligten vor Veranstaltungssaal - Personen greifen Polizisten an - Beamter leicht verletzt - Ingewahrsamnahmen - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 25. Januar 2026, 03:11 Uhr

Nachdem sich in der Nacht zu heute mehrere Personen vor einem Veranstaltungssaal in der Altstadt geschlagen hatten, wurden Polizistinnen und Polizisten bei der Trennung der Parteien angegriffen. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Eine Frau spuckte einer Polizistin ins Gesicht. Die eingesetzten Beamten nahmen zwei Personen in Gewahrsam. Blutproben wurden entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es in einem Veranstaltungssaal an der Ratinger Straße zunächst zu einem Streit zwischen dem Sicherheitspersonal und Gästen. In der Folge wurden mehrere Personen der Lokalität verwiesen, woraufhin sich eine Schlägerei unter zahlreichen Beteiligten auf der Straße entwickelte. Als die eingesetzten Beamten die Personen trennen wollten, griffen die Gäste die Polizisten an. Eine 34 Jahre alte Deutsche spuckte einer Beamtin ins Gesicht, während ihr 35-jähriger deutscher Ehemann einen Polizisten mit beiden Händen würgte. Die Beamten nahmen das Ehepaar in Gewahrsam. Bei der Fixierung des Mannes verletzte sich ein Polizist leicht, blieb aber dienstfähig. Dem Ehepaar wurden Blutproben entnommen. Die Beamten fertigten aufgrund mehrerer Delikte Strafanzeigen.

