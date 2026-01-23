Polizei Düsseldorf

POL-D: Kooperative Schwerpunktkontrolle auf der A 40 - Düsseldorfer Polizei kontrolliert 112 Fahrzeuge - 15 mal Weiterfahrt untersagt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 22. Januar 2026, 10:45 bis 16:30 Uhr

Gestern waren Beamte der Düsseldorfer Polizei mit Unterstützung unterschiedlicher Kooperationspartner (u.a. Zoll und niederländischen Polizeibeamten) auf den Rastplätzen Neufelder Heide im Einsatz, um gegen Verkehrsverstöße und grenzüberschreitende Kriminalität vorzugehen.

Während des Kontrollzeitraums richtete die Düsseldorfer Polizei auf beiden Rastplätzen der Neufelder Heide an der A 40 eine Kontrollstelle ein. Die Beamten kontrollierten insgesamt 112 Fahrzeuge und 139 Personen. Sie untersagten 15 Fahrzeugführern die Weiterfahrt. 23 Fahrzeuge und 17 Personen wurden durchsucht.

Es wurden acht Straftaten und 43 Ordnungswidrigkeiten (darunter 2 x Verdacht auf Schwarzarbeit, 2 x Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, 3 x Fahren ohne Fahrerlaubnis und 2 x Einfuhrschmuggel von Betäubungsmitteln sowie 1 x Besitz von Falschgeld) festgestellt.

Bei einem Pkw aus Polen mit drei polnischen Insassen stellte die Polizei mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (Einfuhr von Betäubungsmittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und Besitz von Falschgeld) fest.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell