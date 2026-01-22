Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath: Zivilkräfte beobachten Wohnungseinbrecher - 22-Jähriger auf frischer Tat festgenommen - Diebesgut aufgefunden - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 21. Januar 2026, 17:30 Uhr

Beamte in Zivil konnten gestern einen 22-jährigen Wohnungseinbrecher festnehmen. Der Mann war zuvor mutmaßlich mit Komplizen in zwei Wohnungen im Stadtteil Rath eingebrochen. Er wurde festgenommen.

Zivilkräften des Einsatztrupp (ET) Nord fiel gestern am späten Nachmittag ein verdächtiges Fahrzeug mit drei Personen im Stadtteil Rath auf. Der Wagen fuhr auffällig langsam über mehrere Straßenzüge. Als dieser schließlich geparkt wurde, stiegen drei Männer aus dem dunklen Mercedes und kundschafteten offensichtlich die Umgebung bzw. einzelne Wohnhäuser und Wohnungen aus. Die Beamten entschlossen sich zu einer kurzzeitigen Observation.

Einer der drei Männer kam mehrere Male zu dem geparkten Mercedes zurück und schien immer wieder Gegenstände in diesem zu deponieren.

Die Zivilbeamten riefen Unterstützung. Als mehrere Streifenwagen eintrafen, rannten die Männer in verschiedene Richtungen davon. Einer der Tatverdächtigen, ein 22 Jahre alter Serbe, lief zu dem Mercedes zurück und versuchte noch mit dem Wagen zu fliehen: Vergeblich. Eine Streifenwagenbesatzung hinderte den 22-Jährigen an seiner Flucht.

Mittlerweile erhielten die Beamten über die Leitstelle von einem Wohnungseinbruch in unmittelbarer Nähe an der Dortmunder Straße Kenntnis. Hier hatten sich Einbrecher Zugang über eine Balkontüre verschafft. Das zugehörige Diebesgut konnte in dem Mercedes aufgefunden werden. Darüber hinaus fand sich noch weiteres Diebesgut, das zuvor bei einem Wohnungseinbruch an der Recklinghauser Straße entwendet worden war.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, seine beiden Komplizen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen bislang unerkannt fliehen. Der Mann ohne festen Wohnsitz soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell