Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Schüsse in Kiosk - Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht - Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 20. Januar 2026, 21:57 Uhr

Am späten Dienstagabend wurde ein 59-jähriger Mann durch mehrere Schüsse in einem Kiosk auf der Stoffeler Straße schwer verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einem Pkw vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gingen zur Tatzeit bei der Leitstelle der Polizei Düsseldorf mehrere Notrufe ein, dass in einem Kiosk an der Stoffeler Straße mehrere Schüsse gefallen seien. Alarmierte Polizisten fanden einen 59-Jährigen in dem Kiosk, der offensichtlich durch mehrere Schüsse schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden war. Die Beamten übernahmen die Erstversorgung bis er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie mit einem Pkw in Richtung A 46.

Die Tat wird durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf derzeit als gefährliche Körperverletzung eingestuft, die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu möglichen Hintergründen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0211-8700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell