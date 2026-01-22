Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Auffahrunfall auf der A 40 bei Straelen - Lkw prallt gegen Sattelzugmaschine - Mann lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 21. Januar 2026, 15:00 Uhr

Bei einem Auffahrunfall gestern Nachmittag auf der A 40 prallte ein Lkw an einem Stauende auf eine Sattelzugmaschine. Der Lkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 76-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Lkw auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe des Rastplatzes Niederdorf Süd bremste vor ihm ein 38-jähriger Mann aus Serbien verkehrsbedingt mit seiner Sattelzugmaschine. Dies bemerkte der 76-Jährige offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des Fahrzeugs. Er wurde in seinem Lkw eingeklemmt und musste befreit werden. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund blieb bis etwa 22:00 Uhr gesperrt. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers war die Autobahn auch in Fahrtrichtung Venlo zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

