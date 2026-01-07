Bundespolizeidirektion München: Unbekannte bewerfen Zug mit Steinen

Bundespolizeidirektion München

Am Montagabend (05. Januar) gegen 20:00 Uhr wurde der Regionalexpress 10 zwischen Kitzingen und Dettelbach mit einem Stein beworfen. Glücklicherweise wurde durch den Steinwurf niemand verletzt. Eine Seitenscheibe des Zuges ist gesprungen und es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1000 EUR. In unmittelbarer Nähe saßen zwei unbekannte Zeuginnen, welche den zuginternen Notruf auslösten. Der Zugbegleiter kam den sichtlich schockierten Reisenden zur Hilfe und alarmierte die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen keine verdächtigen Personen feststellen.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen unter Tel.: 0931/322590 geben können.

