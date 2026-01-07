Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ereignisreicher Dreikönigstag // Körperverletzung, Personenunfall, Fahndungserfolg

Bild-Infos

Download

München/Germering (ots)

Am Dienstag (6. Januar) kam es im Zuständigkeitsbereich der Inspektion München gleich zu mehreren Ereignissen. Ein 45-Jähriger schlug einem Landsmann mit einer Weinflasche ins Gesicht und ein 17-Jähriger geriet zwischen Zug und Bahnsteigkante. Am Abend verzeichneten die Beamten schließlich noch einen Fahndungserfolg.

*Gefährliche Körperverletzung

Gegen 18:30 Uhr gerieten zwei nigerianische Staatsangehörige in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof München in Streit. Im weiteren Verlauf schlug ein 45-Jähriger einem 36-Jährigen mit einer Weinflasche ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Angegriffene entfernte sich noch vor Eintreffen der Bundespolizei vom Tatort. Der 45-Jährige konnte hingegen von Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit gestellt und den alarmierten Bundespolizisten übergeben werden. Die Beamten konnten den 36-Jährigen schließlich wenig später im Zwischengeschoss antreffen. Dessen Wunden mussten nicht ärztlich versorgt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen einen Wert von 0,9 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Männer die Dienst-stelle freien Fußes verlassen. Der 45-Jährige fiel in der Vergangenheit bereits wegen mehreren Gewaltdelikten auf und muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

**Personenunfall an Gleis 29

Ein offensichtlich stark alkoholisierter Jugendlicher hielt sich gegen 21:00 Uhr mit einer Begleitperson am Bahnsteig des Gleises 29 des Hauptbahnhofs München auf. Als die dort stehende RB65 anfuhr, soll der ukrainische Staatsangehörige mitgerannt, ins Stolpern geraten und in den Bereich zwischen Zug und Bahnsteigkante gestürzt sein. Im Anschluss soll der Junge unter das Schienenfahrzeug gezogen worden sein. Nachdem der Zug ausgefahren war, kletterte der 17-Jährige eigenständig aus dem Gleisbereich und war augenscheinlich nur leicht verletzt. Zeugen konnten den Vorfall beobachten, wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Im Anschluss wurde er mit einem Schädelhirntrauma und Schürfwunden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

***Bereits im letzten Jahr unterschlug eine 41-jährige Deut-sche einen Rucksack samt Inhalt im Wert von 1.800 Euro - u.a. hochwertige Elektroartikel. Zwei US-Amerikaner hatten diesen am 23. Dezember in der S8 beim Ausstieg am Flughafen vergessen. Am Dreikönigstag fiel die Frau in der S8 auf Höhe des Halts in Germering-Unterpfaffenhofen wegen eines fehlenden Fahrscheins auf. Nachdem sich die Deutsche bei der Fahrscheinkontrolle nicht ausweisen konnte, zogen die Mitarbeiter des Prüfdienstes die Bundespolizei hinzu. Die Bundespolizisten fanden bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände schließlich den gesuchten Rucksack. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete für den heutigen Tag die Vorführung beim Haftrichter an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell