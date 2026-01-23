Polizei Düsseldorf

POL-D: Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt - Aufzüge und Standkundgebung im Innenstadtbereich - Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. Januar 2026

Am morgigen Samstag, 24. Januar 2026, ist die Düsseldorfer Polizei mit mehreren Hundert Beamtinnen und Beamten im Innenstadtbereich im Einsatz. Es sind insgesamt vier Aufzüge mit mehreren Tausend Teilnehmenden und eine Standkundgebung für die Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein angezeigt.

Insbesondere ein Aufzug, der von der Friedrich-Ebert-Straße zur Landtagswiese ziehen wird, dürfte während der relevanten Zeit für verkehrliche Beeinträchtigungen sorgen. Die Sammelphase für die angezeigten 20.000 Teilnehmenden beginnt um 13:30 Uhr.

Da bis in die Abendstunden mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist, werden Besucher der Innenstadt gebeten, für die An- und Abreise auf die Angebote des ÖPNV, insbesondere die unterirdisch verkehrenden Bahnen, zurückzugreifen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell