Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Überholen gerammt - PKW überschlägt sich

A 63/Kirchheimbolanden (ots)

Zu einem Fahrzeugüberschlag kam es am 6.1.2025 gegen 7:45 Uhr auf der A 63 in Höhe Kirchheimbolanden. Dort wollte in Fahrtrichtung Kaiserslautern ein 53-Jähriger mit seinem PKW einen LKW überholen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam der 30-jährige LKW-Fahrer mit seinem LKW nach links von seiner Fahrspur ab und berührte den PKW des 53-Jährigen. Dieser verlor hierdurch die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und überschlug sich. Letztendlich kam der Wagen im Böschungsbereich zum Liegen. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. An seinem Wagen entstand Totalschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Der 53-Jährige wurde zudem vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

