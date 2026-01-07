PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Überholen gerammt - PKW überschlägt sich

A 63/Kirchheimbolanden (ots)

Zu einem Fahrzeugüberschlag kam es am 6.1.2025 gegen 7:45 Uhr auf der A 63 in Höhe Kirchheimbolanden. Dort wollte in Fahrtrichtung Kaiserslautern ein 53-Jähriger mit seinem PKW einen LKW überholen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam der 30-jährige LKW-Fahrer mit seinem LKW nach links von seiner Fahrspur ab und berührte den PKW des 53-Jährigen. Dieser verlor hierdurch die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und überschlug sich. Letztendlich kam der Wagen im Böschungsbereich zum Liegen. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. An seinem Wagen entstand Totalschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Der 53-Jährige wurde zudem vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 17:44

    POL-VDMZ: Silvestermorgen wird zum "Rasermorgen"

    A61/A60/L214 (ots) - Am Morgen des 31. Dezember 2025 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim im Rahmen einer Zivilstreife gezielte verkehrsüberwachende Maßnahmen zur Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeiten durch. Dabei kam es zu festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die teilweise erhebliche Konsequenzen für die Betroffenen nach sich ziehen werden. Gegen 07:30 Uhr fiel den Beamten einer ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:03

    POL-VDMZ: A61 - PKW-Fahrer ohne Führerschein aber unter Betäubungsmittelbeeinflussung

    Stromberg (ots) - Am Samstagvormittag kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim gegen 09:45 Uhr einen 32 jährigen Mann aus dem Main-Taunus-Kreis, auf der A61 bei Stromberg. Zunächst wollte der Mann den Beamten glaubhaft machen, dass er einen gültigen Führerschein hätte. Dieser würde bei ihm Zuhause liegen. Spätere Ermittlungen bestätigten ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:51

    POL-VDMZ: Diskonacht in Bad Kreuznach endet im Verkehrsunfall mit 1,7 Promille auf der Autobahn

    Münster-Sarmsheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen um 04:42 Uhr kam es auf der A61 zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger PKW-Fahrer hatte zuvor eine Diskothek in Bad Kreuznach besucht und alkoholische Getränke konsumiert. Auf der A61 auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen auf Höhe von KM 291,5 kam kam er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren