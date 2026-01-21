Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Illegales Autorennen durch Polizei beendet

Gelsenkirchen (ots)

Die Aufmerksamkeit einer zivilen Streife der Polizei Gelsenkirchen erweckten zwei hochmotorisierte Mercedes am Dienstag, 20. Januar 2026, auf der Husemannstraße in der Altstadt. Gegen 22.40 Uhr kamen die beiden Autos an einer rotgeschalteten Ampel im Kreuzungsbereich Husemannstraße/Grasreinerstraße zum Stehen. Die Beamten in zivil beobachteten eine kurze Absprache der Fahrzeugführer. Kurze Zeit später beschleunigten die beiden Autos sehr stark, weit über die zulässige Geschwindigkeit hinaus. Sowohl die Geschwindigkeitsbegrenzungen als auch andere Verkehrsregeln wurden von beiden Autos gänzlich ignoriert. Im Kreuzungsbereich Overwegstraße/Husemannstraße reagierte einer der Raser auf die Anhaltesignale der Beamten und brachte sein Auto zum Stehen. Der 22-jährige Gelsenkirchener wurde in der Rolandstraße kontrolliert. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sowie seinen Mercedes sicher.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell