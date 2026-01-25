PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt Arbeitsintensiver Samstag für die Polizei - Starke Verkehrsbeeinträchtigungen - Friedlicher Verlauf

Düsseldorf (ots)

Der Samstag war für die Düsseldorfer Polizei ein arbeitsintensiver Tag. Die Polizei war mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz, um mehrere angezeigte Versammlungen zu schützen und die verkehrlichen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Dennoch kamen der Individualverkehr sowie mehrere ÖPNV-Linien in der Innenstadt zeitweise zum Erliegen. In Summe verliefen die angezeigten Demonstrationen friedlich.

Ab 13:30 Uhr versammelten sich die ersten Teilnehmenden an der Friedrich-Ebert-Straße für einen Aufzug, der um 14:40 Uhr startete und sich über die Karlstraße, Graf-Adolf-Straße und Haroldstraße zur Landtagswiese bewegte. Drei ursprünglich unabhängig voneinander geplante Versammlungen waren nach kurzfristiger Absprache der Anzeigenden zu einer zusammengeschlossen worden. In der Spitze nahmen rund 17.800 Menschen teil. Nach einer Abschlusskundgebung wurde die Versammlung gegen 18:40 Uhr vom Versammlungsleiter für beendet erklärt.

Von 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr fand ein weiterer Aufzug mit rund 120 Teilnehmenden statt, der sich vom Graf-Adolf-Platz über mehrere innerstädtische Straßen bis zum Marktplatz bewegte. Darüber hinaus fanden im Tagesverlauf noch andere Demonstrationen als Standkundgebungen statt.

Alle Versammlungen verliefen grundsätzlich friedlich und ohne größere Zwischenfälle.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

