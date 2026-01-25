PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Zwei Straßenbahnen kollidieren - Fünf Personen leicht verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 25. Januar 2026, 17:22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern in Düsseltal wurden fünf Menschen leicht verletzt. Zwei Straßenbahnen waren miteinander kollidiert. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Fahrer der U 71 auf der Grafenberger Allee stadtauswärts unterwegs und sollte nach links in die Uhlandstraße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Bahn dort mit der U 73, dessen Fahrer auf gleicher Höhe stadteinwärts fuhr. Die U 71 geriet aufgrund des Aufpralls aus den Schienen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Bestandteil der Ermittlungen ist, ob der Fahrer der U 71 zu schnell unterwegs gewesen sein könnte.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

