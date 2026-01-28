Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaarst - Unbekannte Täter durchtrennen Kabel entlang der Regionalbahntrasse - Staatsschutz Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen - Ermittler bitten um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 28. Januar 2026, 05:19 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben am heutigen Morgen Kabel an der Regionalbahntrasse der S 28 zwischen Neuss und Kaarst durchtrennt. Es kam zu technischen Störungen, in deren Folge der Bahnverkehr zwischen Neuss und Kaarst eingestellt werden musste. Züge auf freier Strecke waren von der Maßnahme nicht betroffen.

Der Tatort befindet sich an der Regionalbahntrasse der S 28 unterhalb der Brücke an der Hans-Dietrich-Genscher Straße neben einem Geh- und Radweg. Derzeit finden dort Reparaturarbeiten statt.

Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen des 26. Januar 2026 gegen 06:19 Uhr, hatten Unbekannte an der Regionalbahntrasse bereits zwei Kabel durchtrennt. Infolgedessen kam es zu Störungen im Bereich der Regiobahn und der Autobahnmeisterei Kaarst.

Die Ermittler des Staatsschutzkommissariats Düsseldorf prüfen nun, ob es sich um einen gezielten Sabotageakt auf kritische Infrastruktur handeln könnte.

Die Kriminalpolizei fragt nun: "Wer hat im Bereich der Tatörtlichkeit zum fraglichen Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht?" Zeugen werden gebeten, sich beim Staatsschutz Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu melden.

