POL-D: Polizei geht weiteren Ermittlungsansätzen im Fall "Debbie Sassen" nach - Mehrere Objekte in Düsseldorf durchsucht - Mögliche Beweismittel sichergestellt - Ermittlungen dauern an

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Unsere Pressemeldung vom 12. Februar 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5969081

Knapp 30 Jahre nach dem Verschwinden der damals acht Jahre alten Deborah Sassen lassen die Ermittler der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft nichts unversucht, den Fall aufzuklären.

Umfangreiche polizeiliche Maßnahmen führten zu weiteren Ermittlungsansätzen in dem Kriminalfall, dessen Akte nie geschlossen worden war.

Am gestrigen Montag (26. Januar) und am heutigen Tag durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Mordkommission mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Spezialisten des BKA mehrere Häuser und Wohnungen in Düsseldorf und stellten mögliche Beweismittel sicher. Die Auswertungen der Asservate und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet, trotz der neuen Ermittlungsansätze, weiterhin die Bevölkerung um Hilfe. Wer Hinweise, wie unerheblich sie auch in der eigenen Wahrnehmung sein mögen, geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0211 870 0.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

