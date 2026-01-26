Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260126 - 0108 Frankfurt - Gutleutviertel: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Nr. 0107

Frankfurt (ots)

(bo) Die seit Sonntagabend (25. Januar 2026) vermisste 65- jährige Renate K. aus dem Frankfurter Gutleutviertel konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

