Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260125 - 0106 Frankfurt - Rödelheim/Hausen: Zahlreiche Sachbeschädigungen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) In der gestrigen Nacht (24.01.2026) kam es im Bereich Rödelheim und Hausen zu zahlreichen Sachbeschädigungen.

Zwischen 00:30 Uhr und 07:45 Uhr zogen bislang Unbekannte durch mehrere Straßen und zerstörten dort zahlreiche Gegenstände. Zerstochene Autoreifen, zwei ausgebrannte Motorroller sowie eine Mülltonne und diverse beschädigte PKW sind das Ergebnis der mutwilligen Zerstörung.

Die Taten wurden in folgenden Straßen festgestellt:

Große Nelkenstraße, Kleine Nelkenstraße, Am Fischstein, Ludwig-Landmann-Straße, Auf der Insel, Inselgäßchen und Rödelheimer Parkweg

In diesem Zusammenhang konnten Zeugen gegen 04:50 Uhr zwei männliche Personen in der Ludwig- Landmann-Straße beobachten, die möglicherweise für die Taten verantwortlich sind.

Die beiden werden folgendermaßen beschrieben: Männlich, zwischen 14 und 25 Jahre alt. Einer der beiden trug eine helle Steppjacke.

Zeugen, die in der Nacht vom 24.01.2026 verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem zuständigen 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell