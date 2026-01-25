PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260125 - 0105 Frankfurt - Innenstadt: Rassistische Beleidigung

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagmittag (24.01.2026) beleidigte ein 43-jähriger Mann einen 63-Jährigen auf rassistische Weise.

Der alkoholisierte Täter traf gegen 16:15 Uhr in der Großen Friedberger Straße auf den Geschädigten und beleidigte ihn auf offener Straße. Die hinzugezogene Streife beendete sein Treiben und nahm ihn vor Ort fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:13

    POL-F: 260125 - 0104 Frankfurt - Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung

    Frankfurt (ots) - (rü) Am gestrigen Samstagmittag (24.01.2026) versuchte ein 16-Jähriger unter Vorhalt eines Messers ein Handy von einem weiteren 16-Jährigen zu erbeuten. Der Täter traf gegen 13:30 Uhr in einem Fastfood Restaurant in der Großen Friedberger Straße auf den späteren Leidtragenden. Nachdem er erfolglos das Handy forderte, zog er beim zweiten Versuch ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:04

    POL-F: 260123 - 0102 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kokaindealer festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ki) Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, konnten zwei mutmaßliche Drogendealer in einem Hotelzimmer im Bahnhofsviertel festgenommen werden. Aufmerksamen Polizisten fielen zwei Männer auf, die durch eine verdächtige Verhaltensweise auf sich aufmerksam machten. Das Gespür der beiden Fahnder erwies sich als richtig. Als die zwei Personen kurz darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren