Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260125 - 0105 Frankfurt - Innenstadt: Rassistische Beleidigung

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagmittag (24.01.2026) beleidigte ein 43-jähriger Mann einen 63-Jährigen auf rassistische Weise.

Der alkoholisierte Täter traf gegen 16:15 Uhr in der Großen Friedberger Straße auf den Geschädigten und beleidigte ihn auf offener Straße. Die hinzugezogene Streife beendete sein Treiben und nahm ihn vor Ort fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell