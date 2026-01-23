PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260123 - 0102 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kokaindealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, konnten zwei mutmaßliche Drogendealer in einem Hotelzimmer im Bahnhofsviertel festgenommen werden.

Aufmerksamen Polizisten fielen zwei Männer auf, die durch eine verdächtige Verhaltensweise auf sich aufmerksam machten. Das Gespür der beiden Fahnder erwies sich als richtig.

Als die zwei Personen kurz darauf ein Hotel betraten, folgten ihnen die Polizisten zu einem Hotelzimmer. Die zwei Bewohner des Zimmers waren im Besitz von 50g Kokain, 17g einer weiteren verdächtigen Substanz, diversen Utensilien zum Herstellen von Crack sowie mehreren hundert Euro Bargeld.

Die beiden Hotelgäste wurden festgenommen und in das Polizeipräsidium verbracht. Einer von beiden wird heute dem Haftrichter vorgeführt, der andere wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Beiden droht ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

