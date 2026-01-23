Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260123 - 0101 Frankfurt: Diverse Demonstrationen im Stadtgebiet am 24.01.2026

Frankfurt (ots)

(ha) Am Samstag, den 24. Januar 2026 finden im Frankfurter Stadtgebiet mehrere Demonstrationen statt. In diesem Zusammenhang wird es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Die beiden größten angezeigten Versammlungen werden im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr stattfinden.

Zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr wird ein Aufzug mit Bezug zur politischen Situation in Syrien stattfinden. Die Teilnehmer werden sich im Kaisersack sammeln und dann über die Kaiserstraße, Willy-Brandt-Platz zum Roßmarkt laufen.

Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr wird parallel ein weiterer Aufzug mit Bezug zur politischen Situation im Iran stattfinden, hier sind 3000 Teilnehmer angemeldet. Der Aufzug wird sich im Rathenauplatz sammeln und in Richtung des Römerberges laufen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Aufgrund der angezeigten Demonstrationen rät die Frankfurter Polizei, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der Medienschaffenden am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine Medienbetreuung vor Ort gewährleisten. Der genaue Standort des mobilen Presseteams sowie Informationen zum Einsatzverlauf werden am Einsatztag über den bekannten X Account @Polizei_Ffm (vormals Twitter) der Polizei Frankfurt sowie dem Whatsapp-Channel der Frankfurter Polizei und auf Instagram bekanntgegeben. Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 - 82 555 für Medienvertreterinnen und -vertreter zu erreichen.

