POL-F: 260123 - 0098 Frankfurt-Innenstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (22. Januar 2026) kam es in der Seilerstraße zu einem Widerstand zum Nachteil von Polizeibeamten.

Gegen 19:30 Uhr sollte der 41-jährige Tatverdächtige nach Durchsetzung eines Platzverweises richterlich vorgeführt werden. Unmittelbar vor seiner Vorführung versuchte er aus dem Streifenwagen zu fliehen, konnte jedoch von den Beamten daran gehindert werden. Bei seiner anschließenden Fesselung sperrte er sich, hielt sich am Streifenwagen fest und trat nach den Polizisten.

Die Beamten verbrachten den Tatverdächtigen nach der Vorführung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

