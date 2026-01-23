Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260123 - 0097 Frankfurt - Flughafen: Versuchter Raub von Schusswaffe

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 49-jähriger Mann versuchte am gestrigen Donnerstagmittag (22. Januar 2026) die Schusswaffe eines Sicherheitsdienstmitarbeiters am Flughafen zu rauben, es gelang dies zu verhindern. Außerdem kam es im weiteren Verlauf zu einem Widerstand einer zweiten Person gegen die hinzugezogenen Polizeibeamten. Gegen 12:25 Uhr führten Servicetechniker Reparaturarbeiten an einem Geldautomaten im Terminal 1 durch. Dabei wurden sie von zwei Sicherheitsmitarbeitern gesichert.

Der 49-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, griff unvermittelt und mehrfach nach der Waffe eines der beiden Mitarbeiter und versuchte sie zu Entreißen. Den beiden Männern gelang es dies zu verhindern und ihn nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung zu beruhigen. Kurz darauf eintreffende Polizisten übergaben ihn an einen Rettungswagen, der den Beschuldigten in die psychiatrische Station eines umliegenden Krankenhauses brachte.

Währenddessen störte ein stark alkoholisierter Mann die Maßnahmen, außerdem verhielt er sich zunehmen aggressiv gegenüber der Polizei. Als die Beamten ihm einen Platzverweis aussprachen, versuchte er sie anzugreifen, daraufhin brachten die Polizisten ihn zu Boden und legten ihm vorübergehend Handfesseln an. Hierbei verletzte sich einer der Beamten leicht. Ein Atemalkoholwert ergab bei dem zweiten Beschuldigten einen Wert deutlich über 3 Promille, sodass er nach Rücksprache mit der zuständigen Haftrichterin, zwecks Ausnüchterung in polizeiliches Gewahrsam gebracht wurde.

