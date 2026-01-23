Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260123 - 0095 Frankfurt - Stadtgebiet: Demonstration in der Innenstadt

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Abend versammelten sich ca. 550 Personen auf dem Römer. Die Frankfurter Polizei begleitete die bei der Versammlungsbehörde angezeigte Veranstaltung und gewährleistete die Ausübung des Versammlungsrechtes der Teilnehmenden. Thema der Demonstrierenden war die aktuelle politische Lage in der Stadt Rojava.

Noch vor Beginn der eigentlichen Auftaktkundgebung verschafften sich 11 Personen Zugang zur Seufzerbrücke, zündeten dort Pyrotechnik und präsentierten ein Plakat. Polizisten schritten ein und stellten die Identität dieser Personen fest und fertigten im Nachgang Strafanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Im Anschluss wurden die Beteiligten von der Versammlung ausgeschlossen und des Platzes verwiesen.

Während des Aufzuges kam es zweimal zu einem verbotenen Ausruf einzelner Teilnehmer. Polizeibeamte eine Strafanzeige in diesem Zusammenhang.

Direkt nach Beendigung der Versammlung kurz nach 21:00 Uhr zündete ein Mann noch einen Rauchtopf aus der Menge der sich langsam auflösenden Menge heraus. Polizisten konnten ihn identifizieren und kontrollieren, auch hier wurde eine Strafanzeige gefertigt. Weiterhin identifizierten Polizisten eine Person, die bei einer zurückliegenden Veranstaltung einen Polizeibeamten durch einen Wurf mit einem Böller verletzt hatte, er wurde vor Ort festgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell