POL-F: 260122 - 0093 Frankfurt-Enkheim: Unbekannter Toter - Zeugenaufruf

(bo) Am Mittwoch, den 7. Januar 2026 gegen 10:45 Uhr wurde eine leblose Person in einem Transporter auf dem Gelände einer Werkstatt in der Edisonstraße aufgefunden.

Bei dem Transporter handelte es sich um einen abgemeldeten Sprinter, welcher seit circa einem Jahr unverschlossen auf dem Privatgelände steht und letztmalig vor circa einem Monat kontrolliert wurde. Der Todeszeitpunkt der aufgefundenen Person konnte bislang nicht genau eingegrenzt werden, Ermittlungen dazu stehen derzeit noch aus. Zudem ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Verstorbene in den Transporter begab, um Schutz vor den niedrigen Temperaturen zu suchen. Der Unbekannte führte weder Ausweisdokumente mit sich, noch ergaben sich anderweitig Hinweise auf seine Identität.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 50-70 Jahre alt, 170 cm groß, 53 kg schwer, dünne Statur, mitteleuropäischer Phänotyp, graue, mittellange Haare mit Geheimratsecken, graue Augenbrauen, grauer Bart, Lücken im natürlichen Zahnstand

Folgende Kleidungsstücke / Gegenstände führte der Mann bei sich:

- Brauner Langarmpullover - Blaues T-Shirt - Beige Stoffhose - Graue Schuhe

Kleidung, die in der Nähe des Sterbeortes aufgefunden wurde:

- Schwarze Mütze der Marke "The NorthFace" - Schwarze Weste - Beige Stoffjacke "C&A"

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

