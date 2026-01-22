Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260122 - 0091 Frankfurt- Innenstadt: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (21. Januar 2026) bemerkte eine aufmerksame Polizeistreife eine Person im Bereich der Konstablerwache, welche auf einem E-Scooter fuhr, an welchem das notwendige Versicherungskennzeichen fehlte.

Obwohl sich der junge Mann durch mehrere Fahrmanöver der Kontrolle entziehen wollte, stoppten die Beamten den Mann und stellten schnell den Grund seines Fluchtversuches fest.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere szenetypisch verpackte Verkaufseinheiten von Betäubungsmitteln und Medikamenten bei dem 25- Jährigen. Darunter unter anderem über ein Gramm Kokain, 25 Gramm Opioide, sowie mehrere Gramm Tilidin, Amphetamin und Ketamin. Zusätzlich führte der Mann einen Teleskopschlagstock griffbereit mit sich.

Die Beamten stellten alles sicher und regten eine Wohnungsdurchsuchung an, welche durch die Staatsanwaltschaft angeordnet wurde.

Diese führte zum Auffinden mehrerer Mobiltelefone, welche ebenfalls sichergestellt wurden. Des Weiteren stellten die Beamten bei dem Mann mehrere Unterlagen fest, die den Verdacht der Geldwäsche begründeten.

Der Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell