Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260121 - 0089 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am Morgen des 16.01.2026 kam es in der Oppenheimer Landstraße Ecke Mörfelder Landstraße an der dortigen Ampel zu einer Verkehrsunfallflucht. Geschädigt wurde ein Kind auf seinem Fahrrad, die Polizei bittet Zeugen jetzt um Mithilfe.

Das 12-jährige Mädchen fuhr gegen 08:05 Uhr auf ihrem Fahrrad die Oppenheimer Landstraße in Richtung Niederrad entlang. In Höhe der Kreuzung zur Mörfelder Landstraße touchierte ein fahrendes Auto mit dem Hinterreifen das Fahrrad, sodass das Mädchen auf den Boden fiel. Auch wenn die Person, die das Auto fuhr, kurz ausstieg und nach dem Mädchen schaute, entfernte sie sich kurz darauf unberechtigt von der Unfallstelle. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

